Forse non hai giocato… Enter the Gungeon (Di mercoledì 31 marzo 2021) Questa settimana la rubrica torna per consigliarvi un titolo che è stato recentemente regalato agli utenti Playstation con l'iniziativa Play at Home: Enter the Gungeon. Un po' di informazioni… Enter the Gungeon è un titolo sviluppato da Dodge Roll e pubblicato da Devolver Digital per PC e Playstation 4 nel 2016 e successivamente anche per Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.Il gioco è stato molto apprezzato sia dalla critica che dal pubblico, vendendo 200,000 copie nella prima settimana dall'uscita e ottenendo su Steam la valutazione "estremamente positiva". Trama All'inizio del gioco ci viene spiegato che nelle rovine di una fortezza si nasconde un'arma speciale in grado di uccidere il passato.Il compito del giocatore è quello di arrivare in fondo al Gungeon e recuperare l'artefatto ...

