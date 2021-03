Effetto Band 6 per Xiaomi Mi Band 5 su Amazon a meno di 27 euro (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il prezzo della Xiaomi Mi Band 5 su Amazon raggiunge un minimo storico mai toccato fino a questo momento. Potrebbe essere dunque davvero il momento ideale per procedere all’ordine del proprio fitness tracker, magari provvedendo o concedendosi un regalo di inizio primavera. La settimana che stiamo vivendo è iniziata, proprio lunedì scorso, con un evento Xiaomi in cui sono stati presentati diversi smartphone tra cui lo Xiaomi Mi 11 Ultra. Accanto ai telefoni di nuova generazione, è stato lanciato anche la nuovissima Xiaomi Mi Band 6. Quest’ultima ha alcuni punti a favore rispetto al modello precedente come il saturimetro, un display più esteso e una maggiore capacità di monitorare diversi tipi di allenamenti (manca invece ancora ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il prezzo dellaMi5 suraggiunge un minimo storico mai toccato fino a questo momento. Potrebbe essere dunque davvero il momento ideale per procedere all’ordine del proprio fitness tracker, magari provvedendo o concedendosi un regalo di inizio primavera. La settimana che stiamo vivendo è iniziata, proprio lunedì scorso, con un eventoin cui sono stati presentati diversi smartphone tra cui loMi 11 Ultra. Accanto ai telefoni di nuova generazione, è stato lanciato anche la nuovissimaMi6. Quest’ultima ha alcuni punti a favore rispetto al modello precedente come il saturimetro, un display più esteso e una maggiore capacità di monitorare diversi tipi di allenamenti (manca invece ancora ...

