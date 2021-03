Diletta Leotta e Can Yaman, la notizia più attesa da tutti i fan (Di mercoledì 31 marzo 2021) Can Yaman e Diletta Leotta sarebbero davvero vicini alle nozze. Il loro flirt ha fatto parecchio discutere, dividendo il pubblico tra chi sin da subito li sognava all'altare e chi non credeva ad un fenomeno mediatico apparentemente creato ad hoc. Lo scorso febbraio era spuntato persino uno striscione aereo con la proposta di matrimonio che l'attore turco avrebbe fatto recapitare alla bella conduttrice di DAZN. Un gesto tanto plateale da metterne in dubbio la veridicità. Eppure, il rapporto tra i due sembra andare a gonfie vele e in un'intervista a Vanity Fair Yaman rivela come procedono i loro piani in vista del matrimonio. Can Yaman racconta l'amore con Diletta Leotta. L'attore turco non ha intenzione di arrestare il suo successo in Italia. Dopo il grande ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cansarebbero davvero vicini alle nozze. Il loro flirt ha fatto parecchio discutere, dividendo il pubblico tra chi sin da subito li sognava all'altare e chi non credeva ad un fenomeno mediatico apparentemente creato ad hoc. Lo scorso febbraio era spuntato persino uno striscione aereo con la proposta di matrimonio che l'attore turco avrebbe fatto recapitare alla bella conduttrice di DAZN. Un gesto tanto plateale da metterne in dubbio la veridicità. Eppure, il rapporto tra i due sembra andare a gonfie vele e in un'intervista a Vanity Fairrivela come procedono i loro piani in vista del matrimonio. Canracconta l'amore con. L'attore turco non ha intenzione di arrestare il suo successo in Italia. Dopo il grande ...

