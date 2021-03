De Sciglio: «Juventus? Mi trovo bene al Lione, mi piacerebbe rimanere» (Di mercoledì 31 marzo 2021) De Sciglio: «Voglio restare al Lione. Juve? Champions ossessione». Le dichiarazioni del terzino Mattia De Sciglio, terzino del Lione in prestito dalla Juventus, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com. Lione – «Mi piacerebbe rimanere. Qui mi trovo bene. Ancora però non abbiamo parlato di niente. Mancano ancora due mesi: vedremo cosa vorranno fare Lione e Juventus. Poi magari si possono aprire altre porte, chissà. Restare all’estero, comunque, mi piacerebbe molto. Vedremo… Ho scelto Lione anche per ritrovare continuità. Ho sempre l’obiettivo di essere convocato per l’Europeo. Lavoro a testa bassa, con quell’obiettivo in testa». PER TUTTE LE NOTIZIE ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) De: «Voglio restare al. Juve? Champions ossessione». Le dichiarazioni del terzino Mattia De, terzino delin prestito dalla, è stato intervistato da gianlucadimarzio.com.– «Mi. Qui mi. Ancora però non abbiamo parlato di niente. Mancano ancora due mesi: vedremo cosa vorranno fare. Poi magari si possono aprire altre porte, chissà. Restare all’estero, comunque, mimolto. Vedremo… Ho sceltoanche per ritrovare continuità. Ho sempre l’obiettivo di essere convocato per l’Europeo. Lavoro a testa bassa, con quell’obiettivo in testa». PER TUTTE LE NOTIZIE ...

