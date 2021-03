Alessandro Borghese | arriva la notizia più bella | “Finalmente!”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 31 marzo 2021), lacomunicata al suo esercito di fan con un video su Instagram. Solo poche settimane fa il noto chef e volto della tv sempre attraverso un breve filmato social aveva raccontato di aver contratto il coronavirus, spiegando anche quali erano le sue condizioni di salute. “Buongiorno a tutti, è il quinto giorno che sono chiuso nel mio bunker dopo aver preso il Covid” – aveva spiegatotra le sue Storie di Instagram – Che dire? Niente febbre per il momento, quindi tutto ok. Sono tutto acciaccato, ho le ossa rotte e la testa che mi gira. Ma la natura non ha più segreti per me (…) qualche cosa di buono l’ho imparato”. Anche in quella occasione non era mancata la sua ironia.Consapevole di essere stato fortunato per le buone condizioni di salute nonostante avesse ...