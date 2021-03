Temptation Island, una coppia amata si è lasciata: l’addio è ufficiale (FOTO) (Di martedì 30 marzo 2021) Scoppia un’altra coppia di Temptation Island Ebbene sì, qualche ora fa Jessica Battistello, ex partecipante di Temptation Island sui social ha fatto un annuncio inaspettato. Nel dettaglio, la ragazza ha svelato che la sua relazione sentimentale con Andrea Filomena è giunta al termine. Ricordiamo che la coppia aveva partecipato insieme nel reality show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi. Tra i due la storia si è interrotta dopo una serie di tira e molla. Jessica e Andrea lasciarono la trasmissione di Canale 5 da separati per volontà della donna che in quel periodo ebbe una per il tentatore Alessandro Zarino, successivamente chiamato a Uomini e Donne per fare il tronista. Dopo qualche mese i due erano tornati insieme ma col tempo hanno deciso di dividere le loro ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 30 marzo 2021) Sun’altradiEbbene sì, qualche ora fa Jessica Battistello, ex partecipante disui social ha fatto un annuncio inaspettato. Nel dettaglio, la ragazza ha svelato che la sua relazione sentimentale con Andrea Filomena è giunta al termine. Ricordiamo che laaveva partecipato insieme nel reality show delle tentazioni ideato da Maria De Filippi. Tra i due la storia si è interrotta dopo una serie di tira e molla. Jessica e Andrea lasciarono la trasmissione di Canale 5 da separati per volontà della donna che in quel periodo ebbe una per il tentatore Alessandro Zarino, successivamente chiamato a Uomini e Donne per fare il tronista. Dopo qualche mese i due erano tornati insieme ma col tempo hanno deciso di dividere le loro ...

