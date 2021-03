Svolta per Giulia Salemi: arriva ‘Salotto Salemi’ il programma tutto al femminile di cui sarà conduttrice (Di martedì 30 marzo 2021) Giulia Salemi, dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, riparte con un programma personale, Salotto Salemi, in onda dal 16 aprile su Mediaset Play. Il programma sarà trasmesso per sei settimane con appuntamento fisso tutti i venerdì. Un salotto tutto al femminile La novità è che l’ex gieffina ora conduttrice 27enne Giulia Salemi avrà un programma tutto al femminile. Da quanto emerge, infatti, al Salotto Salemi saranno ammesse solo e soltano le donne. Tra le ospiti già annunciate si contano diverse celebrità, come Paola Di Benedetto, Veronica Ferraro, Dayane Mello, Gaia Zorzi, ma anche Martina Hamdy e Arianna Cirrincione. ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 30 marzo 2021), dopo l’esperienza al Grande Fratello VIP, riparte con unpersonale, Salotto, in onda dal 16 aprile su Mediaset Play. Iltrasmesso per sei settimane con appuntamento fisso tutti i venerdì. Un salottoalLa novità è che l’ex gieffina ora27enneavrà unal. Da quanto emerge, infatti, al Salottosaranno ammesse solo e soltano le donne. Tra le ospiti già annunciate si contano diverse celebrità, come Paola Di Benedetto, Veronica Ferraro, Dayane Mello, Gaia Zorzi, ma anche Martina Hamdy e Arianna Cirrincione. ...

Advertising

SimoneCosimi : #Figliuolo dice che c'è stato il cambio di passo nelle vaccinazioni ma ieri sono state somministrate 224mila dosi e… - RegioneLazio : 2| La svolta ci sarà quando il vaccino Johnson & Johnson sarà somministrato tramite le farmacie: siamo già al lavor… - sandrogozi : Roma ????e Parigi ????sempre più unite per trasformare l’#Europa????! 2021 anno della svolta con la forma del nuovo tratt… - chiarabressann : Ho cucinato per la prima volta una piadina e che dire è il pasto svolta - Giovann32713588 : RT @erretti42: Nominalismi: sostegni invece che ristori. La svolta: meno soldi per tutti. Penalizzate le piccole imprese con rimborsi tagli… -