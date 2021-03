Nel M5s le acque sono agitate. In attesa di Conte (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Giuseppe Conte illustrerà questa settimana il progetto del nuovo Movimento 2.0? L'auspicio, largamente condiviso, è questo ma nessuno ha la certezza che la scadenza da più voci indicata non finisca per slittare ancora qualche giorno. E l'attesa non solo 'logora' e alimenta "riposizionamenti" ma crea agitazione: più passa il tempo più i gruppi scalpitano, notano fonti bene informate di fronte al silenzio che avvolge la prospettiva, e i Contenuti, del cambiamento. Nessuno, ad ora, ha Contezza delle modifiche, fermi restando i valori fondanti, che l'ex presidente del Consiglio si appresterebbe ad apportare. Molti confidano nella sua capacità di mediazione per tenere il Movimento unito. Intanto la richiesta di confronto interno resta, ma da tempo non si svolgono più assemblee congiunte dei gruppi parlamentari per un ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Giuseppeillustrerà questa settimana il progetto del nuovo Movimento 2.0? L'auspicio, largamente condiviso, è questo ma nessuno ha la certezza che la scadenza da più voci indicata non finisca per slittare ancora qualche giorno. E l'non solo 'logora' e alimenta "riposizionamenti" ma crea agitazione: più passa il tempo più i gruppi scalpitano, notano fonti bene informate di fronte al silenzio che avvolge la prospettiva, e inuti, del cambiamento. Nessuno, ad ora, hazza delle modifiche, fermi restando i valori fondanti, che l'ex presidente del Consiglio si appresterebbe ad apportare. Molti confidano nella sua capacità di mediazione per tenere il Movimento unito. Intanto la richiesta di confronto interno resta, ma da tempo non si svolgono più assemblee congiunte dei gruppi parlamentari per un ...

