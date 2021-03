Lindsey Vonn contro il body shaming | ' Giudicatemi se volete | ma io sono orgogliosa del mio corpo'

(Di martedì 30 marzo 2021) In bikini giallo durante un viaggio in Messico,mostra le sue curve perfette e scrive: 'Potete giudicarmi se. Ma ho lavorato sodo in palestra e mipresa cura di me ... quindi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Lindsey Vonn

MF Fashion

In bikini giallo durante un viaggio in Messico,mostra le sue curve perfette e scrive: 'Potete giudicarmi se volete. Ma ho lavorato sodo in palestra e mi sono presa cura di me ... quindi posterò alcune foto in bikini perché sono ...L'ultimo gigante l'ha vinto Alice Robinson, neozelandese trapiantata in Val di Fassa, dove vive il suo allenatore, l'ex della stella: è un talento incredibile che sa far correre gli sci ...In bikini giallo durante un viaggio in Messico, Lindsey Vonn mostra le sue curve perfette e scrive: "Potete giudicarmi se volete. Ma ho lavorato sodo in palestra e mi sono presa cura di me ... quindi ...La campionessa olimpica di discesa libera: Il mio modello? Lindsey Vonn:, con lei la più sportiva delle competizioni. Una lotta dal cancelletto al traguardo. Dopo ...