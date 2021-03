Lazio - Torino | il verdetto | si deve giocare

(Di martedì 30 marzo 2021) ROMA - Respinto il ricorso della, la partita con ilsi. Ecco ilarrivato dalla Corte Sportiva d'Appello dopo il dibattimento andato in scena ...

Advertising

ZZiliani : Ehi, siete pronti per il gran finale? La #Lazio di #Lotito, scampata la stangata sul caso #tamponi per l'aleatoriet… - YReporterTO : Corte sportiva d'Appello respinge ricorso #Lazio: con il #Torino si deve giocare #LazioTorino #granata #toro… - Arianna_82_ : RT @Gazzetta_it: Corte sportiva d'Appello respinge ricorso Lazio: col Torino si deve giocare - sportli26181512 : Corte sportiva d'Appello respinge ricorso Lazio: col Torino si deve giocare: Corte sportiva d'Appello respinge rico… - marcovarini : La Corte sportiva d'Appello respinge il ricorso della Lazio: col Torino si deve giocare. #lazioTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

Corriere dello Sport.it

Per il caso del mancato match trac'è ancora molta strada prima della risoluzione: il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI sembra certo Sembra destinata a durare molto a lungo la battaglia legale tra. ...La Corte sportiva di Appello ha dato ragione giudice sportivo e ha quindi respinto il ricorso della. La sfida colsi deve quindi giocare. cosa era successo ? La partita era stata rinviata per il divieto imposto dalla Asl aldi lasciare la città e raggiungere Roma. La Lega di ...Lazio-Torino si gioca. Questo il verdetto finale da parte della Corte sportiva d’Appello, dopo che è stato respinto il ricorso biancoceleste. Il club capitolino richiedeva il 3-0 a tavolino ...Per il caso del mancato match tra Lazio e Torino c’è ancora molta strada prima della risoluzione: il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI sembra certo Sembra destinata a durare molto a lungo la ...