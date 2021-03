Il nuovo logo dell'Inter pensato per un pubblico sempre più digitale (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Innovativo, minimale, elegante e rivolto alle nuove generazioni. L'Inter presenta oggi il nuovo logo che verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22. Lo stemma gioca con le iniziali del nome del club - spariscono le lettere "F" e "C" - mentre restano "I" e "M" acronimo di 'Inter Milano' che rimanda all'espressione inglese "I'm" (Io sono), per rimarcare il senso di appartenenza dei tifosi. "L'Inter rinnova la propria visual identity per aprirsi ad un pubblico sempre più digitale e attento all'estetica - si legge sul sito della società nerazzurra - per raggiungere target globali e differenti fasce d'età, per affermarsi come icona culturale oltre che sportiva". L'obiettivo è rendere il brand Inter ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Innovativo, minimale, elegante e rivolto alle nuove generazioni. L'presenta oggi ilche verrà utilizzato a partire dalla stagione sportiva 2021/22. Lo stemma gioca con le iniziali del nome del club - spariscono le lettere "F" e "C" - mentre restano "I" e "M" acronimo di 'Milano' che rimanda all'espressione inglese "I'm" (Io sono), per rimarcare il senso di appartenenza dei tifosi. "L'rinnova la propria visual identity per aprirsi ad unpiùe attento all'estetica - si legge sul sitoa società nerazzurra - per raggiungere target globali e differenti fasce d'età, per affermarsi come icona culturale oltre che sportiva". L'obiettivo è rendere il brand...

Advertising

FBiasin : Detto che come per il nuovo taglio di capelli (per chi ce li ha) ti ci devi abituare, a primo impatto vi piace o no… - SerieA : L’@Inter presenta il suo nuovo logo! ?????? #SerieATIM #WeAreCalcio - FBiasin : Nuovo logo #Inter - lore_viga : RT @rupertalbe: qui, parecchie risposte @vogue_italia @Inter - paolo1672 : È stato ufficializzato il logo Inter Merda ?????? -