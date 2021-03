Covid, in Basilicata la più anziana vaccinata: ha 108 anni (Di martedì 30 marzo 2021) Si è vaccinata contro il Covid a 108 anni, diventando la donna più anziana ad aver ricevuto il vaccino finora in Italia. Questa mattina a Picerno, in provincia di Potenza, è stata vaccinata a domicilio la signora Natalina Adele Ferraro, nata nel Comune lucano il 25 dicembre del 1912. La somministrazione della dose del vaccino Pfizer è stata effettuata dall’unità dell’azienda sanitaria provinciale Asp. Secondo fonti Asp, in Italia è la donna più anziana vaccinata finora. La signora Natalina, che vive a casa con una figlia, ha avuto 7 figli di cui quattro ancora in vita. L’attività di vaccinazione rientra nel piano vaccinale dell’Asp Basilicata sugli ultra ottantenni della provincia ed è in corso pure a Melfi, Pietragalla, Lauria, Rivello, ... Leggi su udine20 (Di martedì 30 marzo 2021) Si ècontro ila 108, diventando la donna piùad aver ricevuto il vaccino finora in Italia. Questa mattina a Picerno, in provincia di Potenza, è stataa domicilio la signora Natalina Adele Ferraro, nata nel Comune lucano il 25 dicembre del 1912. La somministrazione della dose del vaccino Pfizer è stata effettuata dall’unità dell’azienda sanitaria provinciale Asp. Secondo fonti Asp, in Italia è la donna piùfinora. La signora Natalina, che vive a casa con una figlia, ha avuto 7 figli di cui quattro ancora in vita. L’attività di vaccinazione rientra nel piano vaccinale dell’Aspsugli ultra ottantenni della provincia ed è in corso pure a Melfi, Pietragalla, Lauria, Rivello, ...

