Cobolli Gigli non ha dubbi: “Un errore prendere Ronaldo, troppa confusione su Dybala” (Di martedì 30 marzo 2021) In casa Juventus è tempo di analizzare cosa non ha funzionato finora durante la stagione. I bianconeri sono fuori dalla Champions e virtualmente anche estromessi dalla lotta per lo scudetto. Così non resta che ripensare agli errori commessi.caption id="attachment 1112749" align="alignnone" width="1594" (/Getty Images)/captionCRITICHETra i commenti più pungenti spiccano le parole di Giovanni Cobolli Gigli a Radio Crc. L'ex presidente della Juventus non le manda a dire: "Gli errori che imputo all’attuale dirigenza della Juventus sono quelli commessi sul mercato. Certi acquisti e certe cessioni non hanno convinto in pieno. Sbagliata la gestione di Dybala, non avrei acquistato Cristiano Ronaldo. Negli ultimi due anni la squadra non è stata rinforzata a dovere, inoltre si è creata tanta confusione attorno a ... Leggi su itasportpress (Di martedì 30 marzo 2021) In casa Juventus è tempo di analizzare cosa non ha funzionato finora durante la stagione. I bianconeri sono fuori dalla Champions e virtualmente anche estromessi dalla lotta per lo scudetto. Così non resta che ripensare agli errori commessi.caption id="attachment 1112749" align="alignnone" width="1594" (/Getty Images)/captionCRITICHETra i commenti più pungenti spiccano le parole di Giovannia Radio Crc. L'ex presidente della Juventus non le manda a dire: "Gli errori che imputo all’attuale dirigenza della Juventus sono quelli commessi sul mercato. Certi acquisti e certe cessioni non hanno convinto in pieno. Sbagliata la gestione di, non avrei acquistato Cristiano. Negli ultimi due anni la squadra non è stata rinforzata a dovere, inoltre si è creata tantaattorno a ...

