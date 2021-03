Caserta | frode fiscale | sequestro 4 | 5 milioni a ditta ingrosso carne

(Di martedì 30 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza diha sequestrato beni, disponibilità finanziarie e liquidità, per complessivi 4,5di euro, a una notadiche commercializzaall’, e ai due rappresentanti legali che si sono avvicendati nella gestione della società. Il, che riguarda, tra l’altro, 5 autovetture e le quote societarie due due società, è stato emesso dal gip su richiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere () e riguarda la Rosangeles srl la quale, secondo gli inquirenti, avrebbe evaso l’Iva e anche l’Ires negli anni di imposta tra il 2014 e il 2016, traendone così un illecito profitto. Secondo gli ...

I successivi sviluppi delle indagini hanno poi consentito di accertare il consumo in frode, sul territorio nazionale, in particolare nelle province di Milano, Roma, Latina, Frosinone, Foggia, Napoli, Ancona, Mantova, Caserta e Catania. Successivamente, le societa' fantasma, rivendevano gli stessi prodotti invece applicando l'Iva al cliente finale senza poi versarla all'Erario (la cosiddetta "frode carousel").