Cani anti-covid, in 60 secondi scoveranno il virus (Di martedì 30 marzo 2021) Alessandro Nunziati Cani anti-covid, a Roma ha preso il via il primo progetto sui Cani addestrati per riconoscere dal sudore i pazienti positivi al covid. La sperimantazione sarà realizzata per la prima volta al mondo su un campione statistico rilevante di oltre 1000 pazienti presso il Campus Bio-Medico di Roma. Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare al Campus e responsabile, assieme alla dottoressa Silvia Angeletti, del progetto, ha spiegato: "Il metodo di ricerca si svilupperà in due fasi, durante la prima fase ci sarà l'allenamento dei Cani, che si adattano e imparano a riconoscere l'odore della malattia. L'odore viene preso con delle pezzette sotto l'ascella dei positivi al covid. La garza viene poi messa in un barattolino con fori di aerazione e viene ...

