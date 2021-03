Bankitalia: “Il 40% delle famiglie in affitto ha difficoltà a pagare. Due su 10 si attendono quest’anno un reddito inferiore al 2020” (Di martedì 30 marzo 2021) “Quasi il 40% degli affittuari e oltre il 30% delle famiglie indebitate hanno dichiarato di avere difficoltà nel sostenere il pagamento dell’affitto o delle rate del debito”. “A partire dall’inizio dell’epidemia, circa il 15% delle famiglie ha richiesto o ha preso in considerazione la possibilità di richiedere un prestito a una banca o a una società finanziaria, indicando come motivazione principale la necessità di disporre di liquidità e di finanziare le spese correnti”. E ancora: “Un terzo delle famiglie ha riferito di aver subito una riduzione del reddito nel 2020; tra queste, solo un quinto ne prefigura una ripresa nel corso del 2021. Il 20 per cento dei nuclei si attende nel 2021 un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) “Quasi il 40% degli affittuari e oltre il 30%indebitate hanno dichiarato di averenel sostenere il pagamento dell’rate del debito”. “A partire dall’inizio dell’epidemia, circa il 15%ha richiesto o ha preso in considerazione la possibilità di richiedere un prestito a una banca o a una società finanziaria, indicando come motivazione principale la necessità di disporre di liquidità e di finanziare le spese correnti”. E ancora: “Un terzoha riferito di aver subito una riduzione delnel; tra queste, solo un quinto ne prefigura una ripresa nel corso del 2021. Il 20 per cento dei nuclei si attende nel 2021 un ...

