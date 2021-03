Topi nel centro della città, avvistamenti sempre più frequenti (VIDEO) (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è passata inosservata nel pomeriggio di oggi la presenza di un grosso topo all’incrocio tra via dei Principati ed il Corso Garibaldi, nel cuore della città di Salerno. Stordito forse da un colpo ricevuto dal passaggio di qualche veicolo, il ratto di grosse dimensioni è stato notato da molti passanti e testimonia la presenza più volte documentata con VIDEO e foto di vere e proprie colonie di Topi che hanno ‘casa’ sul Lungomare di Salerno dove con facilità ed attraverso le fogne si spostano anche in luoghi più centrali come è accaduto nel pomeriggio di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 29 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNon è passata inosservata nel pomeriggio di oggi la presenza di un grosso topo all’incrocio tra via dei Principati ed il Corso Garibaldi, nel cuoredi Salerno. Stordito forse da un colpo ricevuto dal passaggio di qualche veicolo, il ratto di grosse dimensioni è stato notato da molti passanti e testimonia la presenza più volte documentata cone foto di vere e proprie colonie diche hanno ‘casa’ sul Lungomare di Salerno dove con facilità ed attraverso le fogne si spostano anche in luoghi più centrali come è accaduto nel pomeriggio di oggi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

