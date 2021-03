Pusher ha fretta di rincasare e si tradisce

(Di lunedì 29 marzo 2021) di Sonia Ronconi Sembrava tutto abbastanza tranquillo, un banale controllo. Poi, però, il nervosismo del giovane, la suadi tornare a casa, non hanno fatto altro che insospettire i carabinieri. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pusher fretta

IL GIORNO

"Lasciatemi andare - urla l'uomo dopo essersi fermato all'alt - , vado di, devo tornare a casa". Ladi allontanarsi alla fine gli costerà cara. L'ingiustificata frenesia piuttosto ...... nota piazza di spaccio, quando hanno udito gridare frasi in codice, chiaramente con lo scopo di allertare ipresenti sulla piazza. Nel contempo hanno notato A. A. allontanarsi in tutta,...La reazione di un 30enne ha insospettito i carabinieri: nella sua abitazione hascisc, cocaina, soldi e una pistola ...ROMA - Addio Maddalena, figlia di Carlo Urbani il medico-eroe che morì dopo aver contratto la Sars di cui, per primo, aveva isolato il virus e compreso il potenziale pandemico.