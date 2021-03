Meteo, anticiclone sempre più forte: clima primaverile e temperature in salita (Di lunedì 29 marzo 2021) Le previsioni Meteo per lunedì 29 marzo, primo giorno della Settimana Santa, sono all’insegna del rafforzamento dell’anticiclone, questo fattore determina clima primaverile e temperature in forte ascese con punte quasi estive al Sud Italia. Vediamo i dettagli delle previsioni attraverso i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso domenica 28 marzo e valido per tutto lunedì 29 marzo, segnala un’allerta Meteo di livello giallo per rischio idraulico nella zona del Basso Fortore in Puglia, tale allerta si rende necessaria per gia del deflusso controllato della diga di Occhito. Il resto della cartina dell’Italia è verde e non sono pertanto attive altre allerta ... Leggi su ck12 (Di lunedì 29 marzo 2021) Le previsioniper lunedì 29 marzo, primo giorno della Settimana Santa, sono all’insegna del rafforzamento dell’, questo fattore determinainascese con punte quasi estive al Sud Italia. Vediamo i dettagli delle previsioni attraverso i bollettini ufficiali di Protezione Civile ed Aeronautica Militare. Il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso domenica 28 marzo e valido per tutto lunedì 29 marzo, segnala un’allertadi livello giallo per rischio idraulico nella zona del Basso Fortore in Puglia, tale allerta si rende necessaria per gia del deflusso controllato della diga di Occhito. Il resto della cartina dell’Italia è verde e non sono pertanto attive altre allerta ...

