Isola dei Famosi 2021, prolungamento e nuovi naufraghi? Ecco quando potrebbe finire il reality (Di lunedì 29 marzo 2021) L'Isola dei Famosi 2021 non finirà a maggio ma si prolungherà per alcune settimane, permettendo l'ingresso di nuovi naufraghi. I naufraghi dell'Isola dei Famosi 2021 potrebbero rimanere in Honduras qualche settimana in più del previsto: il reality potrebbe prolungarsi fino al 7 giugno ed è previsto l'arrivo di nuovi concorrenti. Ilary Blasi aveva promesso che non avrebbe accettato prolungamenti del reality in stille Grande Fratello Vip 5: "Io resto tre mesi, poi a giugno vado a Sabaudia". Secondo i rumors che girano in queste ore la famiglia Totti/Blasi dovrà rimandare la partenza, almeno di una settimana perchè L'Isola dei

