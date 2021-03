I cavi sottomarini di Facebook e Google per far connettere il Sud-Est asiatico (Di lunedì 29 marzo 2021) In attesa di arrivare a una tecnologia meno invasiva, Facebook e Google si sono adoperare per ampliare la portata della connettività in alcune aree del Sud-Est asiatico. Proprio oggi il gigante del web di Menlo Park ha annunciato l’installazione di due cavi (denominati Echo e Bifrost) lungo il Mar di Giava per permettere una maggiore capacità di connessione in alcune Regioni molto popolose, come l’Indonesia e Singapore. Il progetto unirà – anche fisicamente – i due Paesi al Nord America. LEGGI ANCHE > L’internet delle cose sottomarine: la tecnologia (tutta italiana) per il Wi-Fi nel mare Ad annunciare l’installazione di questi due cavi sottomarini è stato Kevin Salvadori, direttore del network di investimenti di Facebook all’agenzia britannica Reuters: «Si chiamano ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 29 marzo 2021) In attesa di arrivare a una tecnologia meno invasiva,si sono adoperare per ampliare la portata della connettività in alcune aree del Sud-Est. Proprio oggi il gigante del web di Menlo Park ha annunciato l’installazione di due(denominati Echo e Bifrost) lungo il Mar di Giava per permettere una maggiore capacità di connessione in alcune Regioni molto popolose, come l’Indonesia e Singapore. Il progetto unirà – anche fisicamente – i due Paesi al Nord America. LEGGI ANCHE > L’internet delle cose sottomarine: la tecnologia (tutta italiana) per il Wi-Fi nel mare Ad annunciare l’installazione di questi dueè stato Kevin Salvadori, direttore del network di investimenti diall’agenzia britannica Reuters: «Si chiamano ...

