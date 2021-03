Gigi D’Alessio va a convivere con la nuova fidanzata Denise? Le voci del web (Di lunedì 29 marzo 2021) Cerchiamo di capire questa voce che vede al centro Gigi D’Alessio per quanto riguarda una convivenza con Denise, la giovane compagna. Gigi D’Alessio e le voci sulla presunta convivenza con DeniseIl noto cantante napoletano è al centro del gossip degli ultimi mesi, per via della sua nuova possibile relazione con una ragazza più giovane di lui. Vediamo insieme che cosa si vocifera sul web nelle ultime ore. Gigi D’Alessio pronta alla convivenza? Della nuova compagna di Gigi D’Alessio si parla da un po’ di tempo, ma per il momento nessuno è riuscito a fare una fotografie che li ritrae insieme. LEGGI ANCHE —> E’ STATO MIO FIGLIO A ... Leggi su formatonews (Di lunedì 29 marzo 2021) Cerchiamo di capire questa voce che vede al centroper quanto riguarda una convivenza con, la giovane compagna.e lesulla presunta convivenza conIl noto cantante napoletano è al centro del gossip degli ultimi mesi, per via della suapossibile relazione con una ragazza più giovane di lui. Vediamo insieme che cosa sifera sul web nelle ultime ore.pronta alla convivenza? Dellacompagna disi parla da un po’ di tempo, ma per il momento nessuno è riuscito a fare una fotografie che li ritrae insieme. LEGGI ANCHE —> E’ STATO MIO FIGLIO A ...

Advertising

Maroua_is_here : @L0VEDY0UF1RST Se mai dovesse succedere entriamo nel fandom di gigi d’alessio semplice - nonparlotifoasr : @Annamar56834309 E come scambia Gigi D'Alessio con Lino Banfi - kimmanuela : @ilariacast93 ommioddio non saprei proprio! Gigi d'Alessio? ?????? - Alcesti_ : @Mucio80 Io andrei a vedere pure Gigi D’alessio in questo momento - _BABVLON : RT @wildvflowerx: @_BABVLON SI ALLORA IO VADO AL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO -

Ultime Notizie dalla rete : Gigi D’Alessio Festival di Sanremo, Arisa la «napoletana» divisa tra Pino Daniele e Gigi D’Alessio Corriere del Mezzogiorno