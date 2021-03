Festa privata in una casa a Roma, vicini chiamano i carabinieri: multate 7 persone (Di lunedì 29 marzo 2021) Festa privata in una casa a Roma, vicini chiamano i carabinieri. Sono sette le persone multate perché sorprese in un appartamento tutte insieme, in violazione della normativa anti-covid. I carabinieri hanno anche chiuso un bar in via della Pisana perché tre persone stavano consumando bevande all’interno e multato sette persone al Pigneto perché erano in giro nonostante non fosse consentito. Chiuso un bar e sette persone multate perché tutte insieme all’interno di un appartamento. È quanto accaduto a Roma, dove è ancora in vigore la zona rossa, con le misure più restrittive al fine di contenere la pandemia da coronavirus. A effettuare ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 29 marzo 2021)in una. Sono sette leperché sorprese in un appartamento tutte insieme, in violazione della normativa anti-covid. Ihanno anche chiuso un bar in via della Pisana perché trestavano consumando bevande all’interno e multato setteal Pigneto perché erano in giro nonostante non fosse consentito. Chiuso un bar e setteperché tutte insieme all’interno di un appartamento. È quanto accaduto a, dove è ancora in vigore la zona rossa, con le misure più restrittive al fine di contenere la pandemia da coronavirus. A effettuare ...

