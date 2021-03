Eva Grimaldi e Gabriel Garko volevano fare coming out da anni | la confessione di Alberto Tarallo

(Di martedì 30 marzo 2021) Evanel corso della loro carriera hanno dovuto fingere di essere etero e di essere innamorati (fra loro e di altri attori eterosessuali) per il bene del gossip. Un castello di favole crollato con la fine dell’impero Ares: la prima ha fattoout durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi nel 2017 quando la raggiunse in Honduras la sua compagna Imma Battaglia, mentre il secondo ha gettato la maschera lo scorso anno durante il Grande Fratello Vip. Il loroout è stato commentato anche dafra le pagine del Corriere durante una lunga(in cui ha mostrato anche una presunta lettera di Teodosio Losito contro), “e la ...

danitrash77 : Eva Grimaldi Isola 12 - grondoamore : Comunque ci sono Rocco Papaleo e Eva Grimaldi giovanissimi ?? - fedecolombo16 : Nathalie Caldonazzo ed Eva Grimaldi al Bagaglino nel 2001 ballavano meglio di Martina di #Amici2020 - hudsonftpayne : RT @amoredimezzo: ma anche eva grimaldi, lesbica e sposata con una donna, non si è esposta contro la Meloni, però ovviamente tommaso zorzi… - Ale2277274835 : @MZvbtz2020 Hai presente il discorso che Eva Grimaldi ha fatto l'altra sera sul suo amore per Imma Battaglia? Penso… -

Ultime Notizie dalla rete : Eva Grimaldi

Il pm ha già ascoltato molte persone in merito alla Ares, fra queste gli attori Rosalinda Cannavò (Adua del Vesco), Gabriel Garko edma anche la conduttrice televisiva Barbara D'Urso. ...Nelle scorse settimane sono stati gia' ascoltati Adua del Vesco, Gabriel Garko,, Massimiliano Morra, Francesco Testi, Giuliana De Sio e la conduttrice Mediaset Barbara D'Urso.L’Ares gate? “La vendetta miserabile di attorucoli senza né arte né parte, che dopo di noi non hanno mai più lavorato“. Alberto Tarallo cerca di trattenersi, pur volendo spingersi oltre. E andare all’ ...Roberta Termali, ex moglie dell’allenatore Walter Zenga e madre di Andrea, ex gieffino che proprio nel reality condotto da Alfonso Signorini ha allacciato una love story chiacchieratissima con Adua De ...