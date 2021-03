Elena Luzzatto e Alberto Sartoris | due architetti razionalisti che è importante ricordare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 marzo 2021) Sono passati pressoché inosservati due importanti anniversari per l’architettura razionalista: i 120 anni della nascita dinell’anno appena passato, e di, nel febbraio dell’anno in corso.Luzzato, anconetana di nascita ma romana di adozione, fu la prima donna laureata in architettura, nel 1925, nella Facoltà autonoma creatasi a Roma. Si laureò con una tesi su un sanatorio a Como, dopo essersi iscritta nel 1921 e fu una vera e propria pioniera del Razionalismo. Venne subito assunta dal Comune della Capitale, di cui divenne funzionario ma, per essere più libera di esprimersi, lasciò per dedicarsi alla libera professione ed all’insegnamento alla Facoltà di Ingegneria. Esponente di punta del Razionalismo, vinse diversi concorsi e progettò innumerevoli ville sul ...