Daydreamer, trama 29 marzo 2021: lo scherzo di Can (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuova settimana Daydreamer con la puntata che metterà a dura prova la calma di Sanem, per uno scherzo innocente di Can. Fin dove si spingerà l'uomo questa volta? Yigit trama vendetta Nuova puntata Daydreamer oggi 29 marzo 2021 con colpi di scena divertenti ma che hanno una finalità per concretizzare l'amore tra Can e Sanem. Sappiamo bene tutto quello che è accaduto e nelle nuove puntate Daydreamer non si rimarrà a bocca asciutta! Dopo che tutti i protagonisti sono andati in prigione per via delle creme di Sanem, mentre lei si trovava in barca con Can ora è il momento di voltare pagina. Il fotografo ha visto negli occhi della sua ex fidanzata una grande delusione e paura di perdere tutto, per questo si offre di aiutarla finanziariamente: ma lei lo blocca e gli chiede ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 marzo 2021) Nuova settimanacon la puntata che metterà a dura prova la calma di Sanem, per unoinnocente di Can. Fin dove si spingerà l'uomo questa volta? Yigitvendetta Nuova puntataoggi 29con colpi di scena divertenti ma che hanno una finalità per concretizzare l'amore tra Can e Sanem. Sappiamo bene tutto quello che è accaduto e nelle nuove puntatenon si rimarrà a bocca asciutta! Dopo che tutti i protagonisti sono andati in prigione per via delle creme di Sanem, mentre lei si trovava in barca con Can ora è il momento di voltare pagina. Il fotografo ha visto negli occhi della sua ex fidanzata una grande delusione e paura di perdere tutto, per questo si offre di aiutarla finanziariamente: ma lei lo blocca e gli chiede ...

Advertising

zazoomblog : Daydreamer trama 29 marzo 2021: lo scherzo di Can - #Daydreamer #trama #marzo #2021: - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 31 marzo: Deren finisce nel fango a causa di un 'furto' di Haydut - ItsLucyEm : DayDreamer trama Turchia, Huma esce di scena: la donna parte per l'Australia - infoitcultura : Daydreamer domenica 28 marzo: trama e anticipazioni di domani-La5 - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 30 marzo: Can 'ride sotto i baffi' mentre Sanem cerca la collana -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer trama Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 29 marzo 2021 Qui la trama completa di Daydreamer Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Daydreamer dal 29 marzo al 3 aprile 2021

Daydreamer Anticipazioni 29 marzo 2021: Can è sconvolto! Sanem gli ha nascosto che... Alla festa, neppure a dirlo, non è stato invitato Yigit che trama nell'ombra insieme a Cemal , per distruggere l'agenzia e la donna che l'ha rifiutato?. Anticipazioni Daydreamer: Can e Sanem in un ...

Beautiful, Una Vita, Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 29 marzo 2021 Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 29 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire ...

Daydreamer anticipazioni 5-9 aprile: trame puntate Emre e Leyla discutono tra loro per i soliti problemi. Deren, in qualità di responsabile per le riprese dello spot delle creme di Sanem, suggerisce a Sanem e Can di andare insieme in città a scegliere ...

Qui lacompleta diScopriamo tutte le Anticipazioni settimanali didal 29 marzo al 3 aprile 2021Alla festa, neppure a dirlo, non è stato invitato Yigit chenell'ombra insieme a Cemal , per distruggere l'agenzia e la donna che l'ha rifiutato?. Anticipazioni: Can e Sanem in un ...Le Anticipazioni e le Trame delle più amate Soap Mediaset: ecco cosa succederà nelle puntate di Beautiful, Una Vita e Daydreamer in onda oggi, 29 marzo 2021, su Canale 5. L'appuntamento è a partire ...Emre e Leyla discutono tra loro per i soliti problemi. Deren, in qualità di responsabile per le riprese dello spot delle creme di Sanem, suggerisce a Sanem e Can di andare insieme in città a scegliere ...