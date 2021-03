Ciaccheri | Fassina non può parlare a nome Sinistra civica e sociale

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 marzo 2021) Roma – “Stefanopuo’per se’ e per il suo movimento Patria e Costituzione sempre che nel frattempo non abbia cambiato formazione. Per il resto, nessuno e’ abilitato apere per conto delladella citta’.” “Noi vogliamo battere le destre e Raggi, mentre non siamo sicurissimi cheabbia gli stessi obiettivi visto che in questi cinque anni in Campidoglio non ha perso occasione per fare la truppa di complemento della maggioranza di Virginia Raggi.” “Serve una svolta radicale in Campidoglio e per fare questo siamo convinti che serva massima unita’ del campo largo democratico e progressista. Le primarie possono essere un modo per superare in maniera chiara le divisioni che rischiano di indebolire ...