Autostrade | cordata CDP prende tempo | focus sull’assemblea di Atlantia

(Di lunedì 29 marzo 2021) (Teleborsa) – Ancora nulla all’orizzonte per, che attende una rimodulazione dell’offerta di CDP & partners, mentre si attende oggi la riunione dell’assemblea degli azionisti della controllanteche, con tutta probabilità, boccerà l’ipotesi di andare avanti con il progetto di scissione parziale di ASPI, mancando alla base una manifestazione d’interesse da parte di altri investitori per l’infgresso nella newcoCostruzioni e Concessioni. Altra fumata nera nel weekend Il consorzio CDP-Blackstone-Macquarie si è riunito ancora lo scorso weekend per migliorare l’offerta presentata per l’88% di ASPI, che è stata valorizzata nel complesso 9,1 miliardi di euro. Un incontro che si è chiuso con un nulla di fatto, in attesa di giungere ad una offerta definitiva nei prossimi giorni. “Il Consorzio formato da CDP ...

