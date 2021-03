Autocertificazione: «Mentire non è perseguibile penalmente» (ma le multe restano) (Di lunedì 29 marzo 2021) Avrebbe dovuto pagare oltre 2mila euro per un’Autocertificazione falsa, ma è stato assolto. È successo a un 24enne che era stato fermato l’anno scorso a marzo a Milano durante i controlli per arginare l’epidemia di Covid. Il giudice Alessandra Del Corvo ha deciso che il fatto non sussiste perché in questo caso non c’è nessuna norma che obblighi a dire il vero. Non solo. Se anche vi fosse, finirebbe con essere in contrasto con il diritto di difesa del singolo. Il legale del giovane, l’avv. Maria Erika Chiusolo, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Mentire sull’Autocertificazione non è perseguibile penalmente: il caso Questo il caso specifico. «Il decreto prevedeva una multa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021) Avrebbe dovuto pagare oltre 2mila euro per un’falsa, ma è stato assolto. È successo a un 24enne che era stato fermato l’anno scorso a marzo a Milano durante i controlli per arginare l’epidemia di Covid. Il giudice Alessandra Del Corvo ha deciso che il fatto non sussiste perché in questo caso non c’è nessuna norma che obblighi a dire il vero. Non solo. Se anche vi fosse, finirebbe con essere in contrasto con il diritto di difesa del singolo. Il legale del giovane, l’avv. Maria Erika Chiusolo, è intervenuta ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus.sull’non è: il caso Questo il caso specifico. «Il decreto prevedeva una multa ...

