Anziani e vaccinati, le regioni in ordine sparso (Di lunedì 29 marzo 2021) Le disparità tra una regione e l'altra sono il principale ostacolo alla «svolta» sul piano vaccinale promessa da Draghi. Le differenze non riguardano però il numero assoluto di somministrazioni effettuate dalle varie regioni, perché tutte hanno dato fondo alle scorte in misura simile. La Calabria è stata la più parsimoniosa, avendo usato il 75% delle dosi ricevute, mentre la provincia di Bolzano ne ha impiegate il 94,1% ed è rimasta praticamente senza scorte. 15 regioni su 21 però hanno messo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

