Traffico Roma del 28-03-2021 ore 18 | 30

(Di domenica 28 marzo 2021) Luceverdeuna buona serata per ritrovarti dalle redazioni studio Daniele guerrisi all’Eur proseguono gli allestimenti in vista del Gran Premio di Formula e la gara automobilistica riservata alle monoposto a trazione elettrica in programma il 10 aprile interdetti al transito piazzale dell’Industria viale della pittura Viale Della Letteratura viale della Civiltà del Lavoro poi ancora la complanare di piazza John Kennedy viale Beethoven via Bizet Inoltre in fascia oraria notturno sia dalle 20:30 alle 5:30 del mattino rimarranno chiuse via Romolo Murri via delle Fontane e viale dell’Industria da ricordare Inoltre lavori sul viadotto della Magliana tratto dellaFiumicino chiuso tra l’uscita Magliana Trastevere Le Tre fontane in direzione proprio del la riapertura il prossimo 3 aprile Per quanto riguarda il trasporto pubblico sulla metro C ...