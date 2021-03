(Di domenica 28 marzo 2021) L'attaccante della Folgore Caratese Isaacdell'ex calciatore del Chelsea Didier, ha realizzato il suo primo gol in. Nella partita diD contro la Caronnese Isaac hato sugli sviluppi di una punizione con un tiro che si è infilato sul primo palo. Per ildella leggenda del Chelsea è la terza partita con la squadra brianzola e sta dimostrando la stessa fame del padre. Il 20enne attaccante ha la cittadinanza francese essendo nato a Parigi. Isaac può giocare su tutto il fronte d'attacco, ma la sua posizione preferita è il centravanti classico. Ildi Didierha iniziato la sua carriera all'Accademia del Chelsea. Successivamente ha giocato nelle giovanili e nelle seconde squadre del ...

Advertising

Gazzetta_it : #Crotone. Insulti shock a #Simy: 'Zingaro di m... Godo se tuo figlio muore di cancro' - repubblica : Crotone, insulti shock a Simy: 'Godo se tuo figlio muore di cancro' - ItaSportPress : Serie D, il figlio di Drogba segna la sua prima rete in Italia - - Barbsjp : @labimbadidayane Ragazzi, bisogna concentrarsi su Dayane, che è quella che merita, questa facesse quello che vuole,… - sportface2016 : Il video del primo gol in Italia di Isaac #Drogba, figlio di Didier -

Ultime Notizie dalla rete : Serie figlio

Zoom24.it

...altri non è che ildell'immenso Didier, scopre il piacere di andare a segno per la prima volta in Italia. Un momento che, a suo modo, si può considerare storico. Nonostante si parli diD ...Gioele era un profeta minore dell'antico testamento,di Petuel. Il cognome ha un consistente ... in "Vite in fuga", regia di Luca Ribuoli,TV del 2020; "Passeggeri notturni", regia di ...Primo gol in Italia per Isaac Drogba, figlio dell'ex attaccante del Chelsea: la sua rete ha deciso il match contro la Caronnese ...Figlio di Didier, Isaac Drogba ha deciso Caronnese-Folgore Caratese: entrato a una decina di minuti dalla fine, poco dopo ha lasciato il segno.