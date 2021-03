Salvini pronto a disertare il Consiglio dei Ministri che potrebbe varare il decreto-chiusure per tutto aprile (Di domenica 28 marzo 2021) Matteo Salvini in pressing su Mario Draghi. La Lega ha dovuto cedere ai sinistri sul fronte pace fiscale, rimandando in avanti le misure a favore degli italiani, ma ora il Carroccio non può rimanere sordo al grido di dolore di milioni di persone. Il fronte chiusurista e degli statali (i cosiddetti garantiti) vorrebbe il lockdown a vita. Tanto a fine mese di arriva lo stesso, ad iniziare da Roberto Speranza. Il Capitano contesta l’abolizione della zona gialla per tutto aprile che di fatto condanna l’Italia intera ad un ulteriore mese di chiusure e forse più. Speranza già parla anche di maggio blindato. Per milioni di italiani sarebbe una condanna. In base a quanto si vocifera nelle stanze della politica romana, la Lega sarebbe pronta a disertare il Consiglio dei ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 28 marzo 2021) Matteoin pressing su Mario Draghi. La Lega ha dovuto cedere ai sinistri sul fronte pace fiscale, rimandando in avanti le misure a favore degli italiani, ma ora il Carroccio non può rimanere sordo al grido di dolore di milioni di persone. Il fronte chiusurista e degli statali (i cosiddetti garantiti) vorrebbe il lockdown a vita. Tanto a fine mese di arriva lo stesso, ad iniziare da Roberto Speranza. Il Capitano contesta l’abolizione della zona gialla perche di fatto condanna l’Italia intera ad un ulteriore mese die forse più. Speranza già parla anche di maggio blindato. Per milioni di italiani sarebbe una condanna. In base a quanto si vocifera nelle stanze della politica romana, la Lega sarebbe pronta aildei ...

