Moto2, risultato warm-up GP Qatar 2021: Joe Roberts precede Bezzecchi a Losail. Tanta sabbia in pista per il vento (Di domenica 28 marzo 2021) E’ stato l’americano Joe Roberts (Italtrans Racing) il più veloce del warm-up del GP del Qatar, primo round del Mondiale 2021 di Moto2. Nella media cilindrata il centauro degli States ha fermato i cronometri sul tempo di 2’00?332 con 59 millesimi di vantaggio su Marco Bezzecchi (Sky Racing Team VR46) e 203 sull’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo). Condizioni molto difficili per via del vento che ha portato nel corso del turno Tanta sabbia in pista, non favorendo la prestazione pura. A completare la top-10 di quest’ultima sessione prima della gara prevista alle ore 17.20 italiane ci sono il thailandese Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) a 0?310, lo spagnolo Jorge Navarro (MB Conveyors Speed Up) a 0?312, ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) E’ stato l’americano Joe(Italtrans Racing) il più veloce del-up del GP del, primo round del Mondialedi. Nella media cilindrata il centauro degli States ha fermato i cronometri sul tempo di 2’00?332 con 59 millesimi di vantaggio su Marco(Sky Racing Team VR46) e 203 sull’australiano Remy Gardner (Red Bull KTM Ajo). Condizioni molto difficili per via delche ha portato nel corso del turnoin, non favorendo la prestazione pura. A completare la top-10 di quest’ultima sessione prima della gara prevista alle ore 17.20 italiane ci sono il thailandese Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia) a 0?310, lo spagnolo Jorge Navarro (MB Conveyors Speed Up) a 0?312, ...

