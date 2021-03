Lunapop: 20 anni fa l’addio di Cremonini (Di domenica 28 marzo 2021) Cesare Cremonini il 27 marzo ha compiuto 41 anni. Oggi è uno dei cantanti più amati in Italia: il suo ultimo album di inediti, Possibili scenari, risale al 2017, mentre nel 2019 è uscita la raccolta Cremonini 2C2C – The Best Of. Quella del cantautore emiliano, però, non è stata una carriera cominciata da solista, anzi, ha raggiunto la popolarità alla fine degli anni ’90 quando, appena diciannovenne, scalava le classifiche con il gruppo del quale era il leader, i Lunapop. Nel maggio del 1999 debuttò 50 Special, brano che in un battibaleno sarebbe diventato una sorta di tormentone soprattutto tra i giovani, decretando fin da subito il successo della band. Successivamente, nel novembre dello stesso anno, arrivò Un giorno migliore, quindi l’atteso album …Squérez?. E così la popolarità di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 28 marzo 2021) Cesareil 27 marzo ha compiuto 41. Oggi è uno dei cantanti più amati in Italia: il suo ultimo album di inediti, Possibili scenari, risale al 2017, mentre nel 2019 è uscita la raccolta2C2C – The Best Of. Quella del cantautore emiliano, però, non è stata una carriera cominciata da solista, anzi, ha raggiunto la popolarità alla fine degli’90 quando, appena diciannovenne, scalava le classifiche con il gruppo del quale era il leader, i. Nel maggio del 1999 debuttò 50 Special, brano che in un battibaleno sarebbe diventato una sorta di tormentone soprattutto tra i giovani, decretando fin da subito il successo della band. Successivamente, nel novembre dello stesso anno, arrivò Un giorno migliore, quindi l’atteso album …Squérez?. E così la popolarità di ...

