LIVE Gand-Wevelgem 2021 in DIRETTA: 10 chilometri alla fine, Trentin, Nizzolo e Colbrelli si giocano il successo (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE POSITIVITA’ AL COVID: MANCHERA’ LA TREK-SEGAFREDO DI PEDERSEN 15.51 Intanto dietro Turgis è stato ripreso da Van Baarle. 15.50 Iniziano a guardarsi i battistrada. 15.49 Stiamo entrando negli ultimi cinque chilometri. 14.47 Turgis sta facendo un bel numero, ha ripreso anche Van Poppel 15.46 Se la giocano Van Aert, Van Hooydonck, Trentin, Colbrelli, Nizzolo, Kung e Matthews. 15.45 8 chilometri alla fine. 15.43 Turgis salta Sam Bennett che è in grande difficoltà. 15.42 C’è ancora accordo tra i primi. 15.41 12 chilometri all’arrivo. 15.40 Bennett fatica anche a tenere la ruota di Van Poppel. L’irlandese aveva avuto problemi di stomaco pochi ... Leggi su oasport (Di domenica 28 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPOSITIVITA’ AL COVID: MANCHERA’ LA TREK-SEGAFREDO DI PEDERSEN 15.51 Intanto dietro Turgis è stato ripreso da Van Baarle. 15.50 Iniziano a guardarsi i battistrada. 15.49 Stiamo entrando negli ultimi cinque. 14.47 Turgis sta facendo un bel numero, ha ripreso anche Van Poppel 15.46 Se laVan Aert, Van Hooydonck,, Kung e Matthews. 15.45 8. 15.43 Turgis salta Sam Bennett che è in grande difficoltà. 15.42 C’è ancora accordo tra i primi. 15.41 12all’arrivo. 15.40 Bennett fatica anche a tenere la ruota di Van Poppel. L’irlandese aveva avuto problemi di stomaco pochi ...

