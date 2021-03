Gand-Wevelgem 2021 | solo l’extraterrestre Van Aert davanti agli italiani

Leggi su sportface

(Di domenica 28 marzo 2021) Sembra non fare nemmeno notizia, ma Wout Vanha vinto l’edizionedellaconquistando anche la sua prima vittoria in una Classica del Nord. Il fenomeno belga della Jumbo-Visma si è imposto in una volata ristretta al termine di una corsa tiratissima, esplosa dopo pochi chilometri a causa di un vento. Poco più di venti corridori costretti a tirare a tutta per circa 180 km, ma in chiave Italia c’è da gioire per il tris di azzurri capace di piazzarsi proprio alle spalle del vincitore. Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin e Sonny Colbrelli hanno infatti chiuso rispettivamente in seconda, terza e quarta posizione. L’ORDINE DI ARRIVO LE PAGELLE DELLA CORSA A far ben sperare è proprio la dinamica di corsa, dal momento checorridori con le gambe giuste avrebbero ...