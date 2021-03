Concerti dal vivo: in Olanda, Spagna e Gran Bretagna si fanno (con pandemia in corso ma in sicurezza). E da noi? (Di domenica 28 marzo 2021) Abbiamo imparato ad accontentarci di una cena delivery in videochiamata con amici e persone care. Temporeggiamo a rientrare nei musei godendoci visite virtuali davanti a uno schermo. Ci avventuriamo mascherati e igienizzati a dovere nelle librerie aperte anche in zona rossa pur di viaggiare almeno con la mente tra le pagine di un libro. Ma c’è qualcosa che niente può sopperire. E questo “qualcosa” sono i Concerti e gli spettacoli dal vivo. Non c’è Sanremo, trasmissione virtuale, disco in streaming, impianto audio di ultima generazione che tenga. La sensazione che regala un evento dal vivo è irripetibile, imparagonabile, insostituibile. Quando torneremo sotto a un palco? Non è dato saperlo, almeno in Italia. Di certo non questa estate a quanto pare. Almeno in Italia. Perché in altre parti d’Europa, e nemmeno troppo lontano da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 28 marzo 2021) Abbiamo imparato ad accontentarci di una cena delivery in videochiamata con amici e persone care. Temporeggiamo a rientrare nei musei godendoci visite virtuali davanti a uno schermo. Ci avventuriamo mascherati e igienizzati a dovere nelle librerie aperte anche in zona rossa pur di viaggiare almeno con la mente tra le pagine di un libro. Ma c’è qualcosa che niente può sopperire. E questo “qualcosa” sono ie gli spettacoli dal. Non c’è Sanremo, trasmissione virtuale, disco in streaming, impianto audio di ultima generazione che tenga. La sensazione che regala un evento dalè irripetibile, imparagonabile, insostituibile. Quando torneremo sotto a un palco? Non è dato saperlo, almeno in Italia. Di certo non questa estate a quanto pare. Almeno in Italia. Perché in altre parti d’Europa, e nemmeno troppo lontano da ...

