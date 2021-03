Advertising

ItaSportPress : Cagliari, Ceppitelli: 'Salvezza? C'è convinzione di farcela. Dopo il Covid non sentivo più la stessa forza' -… - EuroCalcioMerc1 : *** Il difensore rossoblu ha parlato a l'Unione Sarda *** - CentotrentunoC : #CAGLIARI ???? Parla il difensore Luca #Ceppitelli, dalle possibilità di salvezza dei rossoblù al suo futuro ?? - salvione : Cagliari, Sottil e Ceppitelli a parte - Daniele20052013 : Calciomercato Cagliari: il punto della situazione sui giocatori in bilico -

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Ceppitelli

Luca, difensore del, ha parlato sulle pagine de L'Unione Sarda della stagione dei rossoblù: le sue ...Commenta per primo Ilè concentrato nella corsa per evitare la retrocessione in Serie B, ma pianifica già il ... In scadenza di contratto ci sonoe Klavan, che si svincolerà a ...Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha parlato sulle pagine de L’Unione Sarda della stagione dei rossoblù: le sue dichiarazioni Luca Ceppitelli, difensore del Cagliari, ha parlato sulle pagine de ...Cagliari, Ceppitelli: “Salvezza? C’è la convinzione di potercela fare” Cagliari, Ceppitelli: “Salvezza? C’è la convinzione di potercela fare”. Lo ha dichiarato il difensore del Cagliari, Luca Ceppitel ...