Basket Serie A1 2020/2021, Varese-Trento 88-70: cronaca e tabellino (Di domenica 28 marzo 2021) Lo scontro salvezza è a favore dell'Openjobmetis Varese. La squadra allenata da Bulleri ha sconfitto con il punteggio di 88-70 la Dolomiti Energia Trento nella sfida valida per la 24esima giornata della regular season della Serie A1 2020/2021. Al PalaWhirlpool di Varese i padroni di casa partono subito forte vincendo il primo quarto con il punteggio di 21-13, ma Trento non si arrende e grazie a una Serie di triple porta a casa il secondo quarto (20-23). Nella ripresa, però, Varese allunga sempre di più portandosi +12 al termine del terzo quarto e chiudendo il match a +18 dagli avversari. Partita splendida di Beane che realizza 21 punti, due in più rispetto al compagno di squadra Ruzzier. Vittoria fondamentale per Varese

