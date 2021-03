Alessio Boni e il suo drammatico racconto | “Con lei ero infelice”

Leggi su kronic

(Di domenica 28 marzo 2021) L’attore racconta a cuore aperto un episodio estremamente difficile della sua vita e di ciò che ha passato. Una dichiarazione a cuore aperto, senza mezzi termini, a raccontare quel dolore che lo aveva scosso fin dalle fondamenta, a raccontare tutto di quel fatidico episodio.inizia la sua carriera in teatro, per poi passare al grande schermo ed alle serie tv, dando cosi una svolta importante alla sua carriera. Nel 2019 ha avuto un ruolo importante nella serie televisiva “La compagnia del Cigno” che racconta la storia di sette ragazzi che studiano al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Ma ciò che probabilmente non tutti sanno è cheha passato un periodo tremendo a causa della fine improvvisa di un’importantissima storia d’amore. La storia d’amore Visualizza questo post su ...