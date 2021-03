Valdano | “Il calcio di metodo anestetizza i neuroni dei calciatori»

(Di sabato 27 marzo 2021) Notevole la rubrica settimanale di Jorgesul Paìs. Per alcuni probabilmente le sue parole suonano come passatiste, in realtà il campione del mondo dell’86 è molto attento a evitare quest’accusa.scrive che si stanno estinguendo gli ultimiin grado di pensare con la propria testa. Sono giocatori adulti, avviati anagraficamente al tramonto, fa i nomi di Suarez, Busquets, Modric, Benzema, Piqué, Silva, Raúl García. Giocatori accomunati da una caratteristica: Giocatori che rompono il piano previsto con colpi di ispirazione, carattere o intelligenza. Giocatori che conoscono ile non devono guardare l’allenatore per prendere decisioni. Date un’occhiata a questi esemplari perché potrebbero essere gli ultimicon un’autonomia di pensiero. Un allenatore della Liga mi ...

'A Valencia presi il posto die cominciai male. Mi convocarono in sede. Gli dissi, avete ... Non è un sassolino, ma fatemele dire le cose del'. Tutto ciò che vuole. Anche in altri campi. ...... che, in semifinale ha asfaltato i sogni di una nazione per la quale ilha sempre ... in cui l'allora Germania Ovest ebbe la peggio, sotto i colpi di Josè Brown, Jorgee Jorge Burruchaga, ...È indiscutibile che questa sfida sarà vinta dal metodo, rendendo il calcio più scacchistico. In questo contesto i vecchi saggi sono l'ultima consolazione.