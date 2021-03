Pasqua, Coldiretti: In una famiglia su tre dolci fai da te (Di sabato 27 marzo 2021) Con gli italiani costretti tra le mura domestiche dal lockdown per l’emergenza Covid, in una famiglia su 3 (31%) si preparano in casa i dolci tipici della Pasqua nel rispetto delle tradizioni locali. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione della sfilata dei dolci regionali di Pasqua dal mercato degli agricoltori di Campagna Amica in via San Teodoro 74 a Roma in tutta Italia. “La necessita’ di passare il tempo fra le mura domestiche ha spinto al ritorno della cucina casalinga fai da te con- sottolinea la Coldiretti- la riscoperta di ricette e i dolci della tradizione. La preparazione dei dolci e dei piatti tradizionali delle feste e’ – continua la Coldiretti – una attivita’ tornata ad ... Leggi su ildenaro (Di sabato 27 marzo 2021) Con gli italiani costretti tra le mura domestiche dal lockdown per l’emergenza Covid, in unasu 3 (31%) si preparano in casa itipici dellanel rispetto delle tradizioni locali. E’ quanto emerge dall’indagine/Ixe’ presentata in occasione della sfilata deiregionali didal mercato degli agricoltori di Campagna Amica in via San Teodoro 74 a Roma in tutta Italia. “La necessita’ di passare il tempo fra le mura domestiche ha spinto al ritorno della cucina casalinga fai da te con- sottolinea la- la riscoperta di ricette e idella tradizione. La preparazione deie dei piatti tradizionali delle feste e’ – continua la– una attivita’ tornata ad ...

