Olanda-Lettonia | che gol di Berghuis | sinistro a giro per l’1-0 VIDEO

Steven Berghuis ha portato in vantaggio l'Olanda contro la Lettonia, nel match valevole per le Qualificazioni ai Mondiali 2022. Il capitano del Feyenoord ha sbloccato il match di Amsterdam al 32?, con un bel sinistro a giro che ha chiuso alla perfezione una bella azione manovrata degli orange. Partita in discesa adesso per i padroni di casa, che non possono permettersi passi falsi sulla strada verso il Qatar.

