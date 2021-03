Napoli, per Rrahmani e Petagna personalizzato in campo (Di sabato 27 marzo 2021) Napoli - Napoli al lavoro nella settimana della sosta per le Nazionali . Al Training Center, nella mattinata di oggi, gli azzurri hanno proseguito la propria marcia di avvicinamento al prossimo ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 27 marzo 2021)al lavoro nella settimana della sosta per le Nazionali . Al Training Center, nella mattinata di oggi, gli azzurri hanno proseguito la propria marcia di avvicinamento al prossimo ...

Advertising

angelomangiante : Complimenti Fonseca. Poteva tirar fuori, prima di #RomaNapoli, il lungo viaggio a Kiev, il rientro solo venerdì pom… - ComuneNapoli : La città di #Napoli si unisce con gioia alle celebrazioni per i 1600 anni dalla fondazione della bellissima Venezia… - FIGCfemminile : ?? | ?? | ?? 3?? AUTENTICI ?? CAPOLAVORI ?? ??? Vota qui sotto il ???????? ?????? dell'ultimo turno! Scelta per nulla semplice,… - frmango65 : RT @alessiomagno1: #perlenapoletane La famosa Piazza del Plebiscito a Napoli si chiama così per il plebiscito del 21 ottobre 1860 quando il… - ComuneAnacapri : Comunicato stampa relativo ai #vaccini per le #isoledelgolfo di #napoli e altre mete turistiche della @Reg_Campania -