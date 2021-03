La Casa di Carta 5, slitta la data di uscita: ecco quando esce, cast, trailer e anticipazioni (Di sabato 27 marzo 2021) quando esce la Casa di Carta 5? E’ questo quello che si domandano in tanti da ormai mesi. Molti sono i fan dell’amatissima serie tv spagnola che non vedono l’ora di sapere come andranno a finire le avventure della banda dei rapinatori. Come data per l’uscita di quella che sembra essere la quinta e ultima parte circolava nell’ultimo periodo quella del 7 aprile 2021. Ma sarà davvero così? La Casa di Carta 5, quando esce? Come riporta Fanpage, la data di uscita della serie tv spagnola slitta. La quinta e ultima parte verrà trasmessa sempre nel 2021, ma non il 7 aprile. Tra le ipotesi si vocifera di una possibile uscita il 30 aprile 2021, sarà realmente ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 27 marzo 2021)ladi5? E’ questo quello che si domandano in tanti da ormai mesi. Molti sono i fan dell’amatissima serie tv spagnola che non vedono l’ora di sapere come andranno a finire le avventure della banda dei rapinatori. Comeper l’di quella che sembra essere la quinta e ultima parte circolava nell’ultimo periodo quella del 7 aprile 2021. Ma sarà davvero così? Ladi5,? Come riporta Fanpage, ladidella serie tv spagnola. La quinta e ultima parte verrà trasmessa sempre nel 2021, ma non il 7 aprile. Tra le ipotesi si vocifera di una possibileil 30 aprile 2021, sarà realmente ...

