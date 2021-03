Donna derubata | era in cimitero a trovare la figlia morta a 9 anni

(Di sabato 27 marzo 2021). Una storia davvero da non credere. La vittima si trovava inquando è stata. Un gesto che non trova nessuna spiegazione logica. La vittima e la comunità sono sotto choc per la brutalità del gesto. A spargere la notizia è stata la stessa vittima che con un post su Facebook ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

il_dipendente : @VoxClamantis5 @Frances43279623 @borghi_claudio Se Le fa ridere il fatto che una donna di quasi 90 anni sia stata a… - Rosario16305726 : RT @CavaleraDaniele: BORDEAUX: DONNA INGLESE AGGREDITA E DERUBATA DAI 'NEGGHER' E il branco savanesco si scatena. Contro una minuta donna b… - ML14130444 : RT @CavaleraDaniele: BORDEAUX: DONNA INGLESE AGGREDITA E DERUBATA DAI 'NEGGHER' E il branco savanesco si scatena. Contro una minuta donna b… - CavaleraDaniele : RT @CavaleraDaniele: BORDEAUX: DONNA INGLESE AGGREDITA E DERUBATA DAI 'NEGGHER' E il branco savanesco si scatena. Contro una minuta donna b… - EnricoAncillott : RT @CavaleraDaniele: BORDEAUX: DONNA INGLESE AGGREDITA E DERUBATA DAI 'NEGGHER' E il branco savanesco si scatena. Contro una minuta donna b… -

Ultime Notizie dalla rete : Donna derubata

ViaggiNews.com

Cos'è successo? Come riportato dal portale RomaToday.it , Tina Cipollari è stataa Roma (... Difatti la, dopo aver consumato il caffè, non avrebbe più trovato la borsetta. Ovviamente lo ...Purtroppo la signora c'è cascata, ha aperto la porta ed è statada due malviventi che si ... Particolare il modus operandi dei due malviventi che, dopo aver invitato laa raggiungerli in ...Donna derubata. Una storia davvero da non credere. La vittima si trovava in cimitero quando è stata derubata. Un gesto che non trova nessuna spiegazione logica. La vittima e la comunità sono sotto ...Gente dalla creatività inesauribile, truffatori e borseggiatori, capaci di escogitare sempre qualcosa di nuovo per raggirare il prossimo. L’ennesima prova è costituita dall’allarme lanciato sui social ...