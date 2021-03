Covid, Musumeci (Sicilia): “Meglio tenere i ragazzi a scuola che fuori a creare assembramenti o a casa in depressione” (Di sabato 27 marzo 2021) "L'ho sempre sostenuto: l'ultima cosa che chiuderei sono le scuole. La scuola va tenuta, finché è possibile, aperta nell'interesse degli studenti e delle famiglie. I ragazzi Meglio tenerli a scuola che farli andare in giro a creare assembramenti o tenerli chiusi a casa in una condizione che in una condizione che sfocia nella depressione". Lo ha detto il governatore Siciliano, Nello Musumeci, intervenendo a 'Progress' su Sky Tg24. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 27 marzo 2021) "L'ho sempre sostenuto: l'ultima cosa che chiuderei sono le scuole. Lava tenuta, finché è possibile, aperta nell'interesse degli studenti e delle famiglie. Itenerli ache farli andare in giro ao tenerli chiusi ain una condizione che in una condizione che sfocia nella". Lo ha detto il governatoreno, Nello, intervenendo a 'Progress' su Sky Tg24. L'articolo .

