Chiusura palestre e piscine: “Aria di rivolta. Molte riapriranno il 7 aprile” (Di sabato 27 marzo 2021) Prorogata la Chiusura di palestre e piscine. Il presidente dell’associazione di settore: “Aria di rivolta, non hanno niente da perdere. I verbali? Bisogna sopravvivere”. Prorogata la Chiusura fino a fine aprile per palestre e piscine. Ma non solo. Pare che l’ultimo DPCM preveda la Chiusura fini a maggio. Ma molti gestori di impianti sportivi non Leggi su 2anews (Di sabato 27 marzo 2021) Prorogata ladi. Il presidente dell’associazione di settore: “di, non hanno niente da perdere. I verbali? Bisogna sopravvivere”. Prorogata lafino a fineper. Ma non solo. Pare che l’ultimo DPCM preveda lafini a maggio. Ma molti gestori di impianti sportivi non

