Chi è Martina Miliddi: la ballerina di Amici 20 (Di sabato 27 marzo 2021) All’interno della scuola di Amici 20 c’è una ballerina molto amata, il suo nome è Martina Miliddi e a conquistato anche Lorella Cuccarini. Ventenne, Sarda, la sua storia parte proprio dalla Sardegna. (Screenshot, profilo ufficiale Martina Miliddi, Amici 20)Martina nasce a Cagliari nel 2000 e cresce ad Assemini, in provincia di Cagliari. La passione per il ballo prende vita a 5 anni, e per questo inizierà a studiare danza (latino-americano), sotto la guida dell’insegnante Francesca Secci. A 17 anni parteciperà al campionato mondiale Synchro Dance, gareggiando nella categoria Adults. Martina Miliddi dopo le suole medie si è iscritta al Liceo Linguistico Boccaccio di Iglesias, vista la sua grande passione per le lingue, ... Leggi su ck12 (Di sabato 27 marzo 2021) All’interno della scuola di20 c’è unamolto amata, il suo nome èe a conquistato anche Lorella Cuccarini. Ventenne, Sarda, la sua storia parte proprio dalla Sardegna. (Screenshot, profilo ufficiale20)nasce a Cagliari nel 2000 e cresce ad Assemini, in provincia di Cagliari. La passione per il ballo prende vita a 5 anni, e per questo inizierà a studiare danza (latino-americano), sotto la guida dell’insegnante Francesca Secci. A 17 anni parteciperà al campionato mondiale Synchro Dance, gareggiando nella categoria Adults.dopo le suole medie si è iscritta al Liceo Linguistico Boccaccio di Iglesias, vista la sua grande passione per le lingue, ...

Advertising

raffaelfio : @antoniopalmieri @gasparripdl @marcoregni @borraccinomarco @chedisagio @LorenzoCast89 @Martina_Carone @maddai_… - giugiulolae : @changemyidea eh ama lo so, per quanto martina non mi stia sempre simpatica diciamo che mi dispiacerebbe per entram… - martina_tognoni : chi cazzo mi aiuta a fare matematica??????? ?????????? - mukkus1 : @cecchinoalcuore In realtà dipende molto dai punti di vista secondo me. Premetto che tifo per Serena per cui il mio… - incubovolante : buongiorno a montesso ed al suo “tesoro camuffalo” @ martina chi come lui? -